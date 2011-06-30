Искусственный интеллект сокращает время проектирования промышленных объектов в Арктике до нескольких минут

ИТМО ускоряет проектирование промышленных объектов в Арктике с помощью искусственного интеллекта. Программа называется «Интген».

Команда ученых ИТМО разработала инновационную программу "Интген", которая позволяет искусственному интеллекту в рекордно короткие сроки, всего за несколько минут, проектировать промышленные объекты в арктических регионах. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Этот технологический прорыв существенно сократит время на разработку проектов, которое ранее составляло несколько месяцев.

До создания программы "Интген" разработка проектов для промышленных объектов в Арктике занимала значительное количество времени, однако сейчас искусственный интеллект способен справиться с этой задачей всего за 5 минут.

Ранее сообщалось, что в "ИТМО Хайпарк" создадут вертикальные агро-фермы

Фото: Piter.TV