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Искусственный интеллект сокращает время проектирования промышленных объектов в Арктике до нескольких минут
Сегодня, 17:15
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Искусственный интеллект сокращает время проектирования промышленных объектов в Арктике до нескольких минут

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ИТМО ускоряет проектирование промышленных объектов в Арктике с помощью искусственного интеллекта. Программа называется «Интген».

Команда ученых ИТМО разработала инновационную программу "Интген", которая позволяет искусственному интеллекту в рекордно короткие сроки, всего за несколько минут, проектировать промышленные объекты в арктических регионах. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Этот технологический прорыв существенно сократит время на разработку проектов, которое ранее составляло несколько месяцев. 

До создания программы "Интген" разработка проектов для промышленных объектов в Арктике занимала значительное количество времени, однако сейчас искусственный интеллект способен справиться с этой задачей всего за 5 минут.

Ранее сообщалось, что в "ИТМО Хайпарк" создадут вертикальные агро-фермы

Фото: Piter.TV

Теги: арктика, итмо, спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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