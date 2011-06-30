Искусственный интеллект сокращает время проектирования промышленных объектов в Арктике до нескольких минут

Команда ученых ИТМО разработала инновационную программу "Интген", которая позволяет искусственному интеллекту в рекордно короткие сроки, всего за несколько минут, проектировать промышленные объекты в арктических регионах. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Этот технологический прорыв существенно сократит время на разработку проектов, которое ранее составляло несколько месяцев.
До создания программы "Интген" разработка проектов для промышленных объектов в Арктике занимала значительное количество времени, однако сейчас искусственный интеллект способен справиться с этой задачей всего за 5 минут.
Ранее сообщалось, что в "ИТМО Хайпарк" создадут вертикальные агро-фермы
Фото: Piter.TV
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