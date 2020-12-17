В "ИТМО Хайпарк" создадут вертикальные агро-фермы

Благодаря проекту можно будет эффективно использовать избыточное тепло, вырабатываемое ЦОД.

Центр обработки данных "ИТМО Хайпарк" включит в себя вертикальные агро-фермы. Об этом ТАСС сообщил руководитель проектов АО Михаил Мастин.

По словам руководителя, благодаря фермам можно будет эффективно использовать избыточное тепло, вырабатываемое ЦОД. За счёт него агрокультуры будут получать прогрев, а город в результате получит экологически чистую продукцию.

Пока неизвестно, какие именно растения будут выращивать на ферме: среди основных вариантов рассматриваются овощи, фрукты и лекарственные растения.

Ранее мы сообщили о том, что строительство кластера "ИТМО Хайпарк" может подорожать на 9 млрд рублей.

Фото: "ИТМО Хайпарк"