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В "ИТМО Хайпарк" создадут вертикальные агро-фермы
Сегодня, 14:57
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В "ИТМО Хайпарк" создадут вертикальные агро-фермы

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Благодаря проекту можно будет эффективно использовать избыточное тепло, вырабатываемое ЦОД.

Центр обработки данных "ИТМО Хайпарк" включит в себя вертикальные агро-фермы. Об этом ТАСС сообщил руководитель проектов АО Михаил Мастин.

По словам руководителя, благодаря фермам можно будет эффективно использовать избыточное тепло, вырабатываемое ЦОД. За счёт него агрокультуры будут получать прогрев, а город в результате получит экологически чистую продукцию.

Пока неизвестно, какие именно растения будут выращивать на ферме: среди основных вариантов рассматриваются овощи, фрукты и лекарственные растения.

Ранее мы сообщили о том, что строительство кластера "ИТМО Хайпарк" может подорожать на 9 млрд рублей.

Фото:  "ИТМО Хайпарк"

Теги: итмо хайпарк, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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