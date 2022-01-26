В "ИТМО Хайпарк" возведут ЦОД за 2 млрд рублей

Мощность будущего объекта превысит 2 тыс. кВт.

На территории АО "ИТМО Хайпарк" планируется создать мощный центр обработки данных (ЦОД). Проект инвестирует IT-компания ОБИТ, пишет "Коммерсантъ".

Мощность будущего ЦОД превысит 2 тыс. кВт. Стоимость проекта оценивают в 2 млрд рублей. Соглашение о стратегическом партнёрстве закреплено подписями гендиректора АО "ИТМО Хайпарк" Андрея Назарова и гендиректора ООО "Обит" Андрея Гука.

Назаров подчеркнул, что компания "Обит" намерена привлечь дополнительные источники финансирования к проекту. Планируется, что он будет завершён к концу текущего года. По словам Гука, для ЦОД выделен участок, площадь которого составляет 2 га. Он будет передан IT-компании в аренду.

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Фото: пресс-служба ИТМО