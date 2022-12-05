Стали известны измененные параметры Широтной магистрали скоростного движения

В понедельник, 3 июля, губернатор Петербурга Александр Беглов и члены городского правительства на совещании обсудили изменения параметров строящейся Широтной магистрали скоростного движения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.
Общая протяженность проектируемого участка ШМСД от примыкания к Западному скоростному диаметру до пересечения с Витебским проспектом составит 3,33 км.
В Приморском районе построят новый участок улицы Лидии Зверевой от Парашютной улицы до территории будущей застройки. Длина дороги составит 566 метров.
Напомним, что Широтная магистраль – главный дорожный проект Петербурга на данный момент. Участок будет проходить от Союзного проспекта до административной границы Петербурга на юго-востоке Красногвардейского района. Строительство реализуют в шесть этапов.
Ранее мы рассказывали о том, что на Грязном острове появится жилой микрорайон.
Фото: Росавтодор
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