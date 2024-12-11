В Петербурге утвердили проекты развития транспортной инфраструктуры в Колпинском и Фрунзенском районах

Одним из проектов является строительство подъездной дороги.

На встрече губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства обсуждались и были утверждены проекты по развитию транспортных коммуникаций в Колпинском и Фрунзенском районах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В Колпинском районе утвержден проект планировки территории для реконструкции Володарского проспекта в Петро-Славянке. В рамках программы "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" также запланировано строительство подъездной дороги длиной около 700 метров, соединяющей Понтонную улицу с Новым Колпинским кладбищем. Проект включает разворотное кольцо, автобусную остановку, трансформаторную подстанцию и очистные сооружения.

Во Фрунзенском районе утверждён проект новой четырёхполосной улицы от Лиговского проспекта до Северного железнодорожного полукольца. Она будет включать тротуары, остановки и двухполосную велосипедную дорожку длиной около одного километра. Строительство будет финансироваться инвестором с последующей передачей объекта в собственность города.

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Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"