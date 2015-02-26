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Новый участок Бестужевской улицы составит почти 2 км
Сегодня, 18:00
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Новый участок Бестужевской улицы составит почти 2 км

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Он будет пролегать от Лабораторного проспекта до Кулешевской дороги.

Губернатор Александр Беглов утвердил проект межевания территории для строительства нового участка Бестужевской улицы. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

Новый четырехполосный участок дороги будет пролегать от Лабораторного проспекта до Кулешевской дороги. Его протяженность составит около 2 км.

Участок предусмотрен Генеральным планом Санкт‑Петербурга, его строительство существенно улучшит транспортную ситуацию.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

Продолжение улицы позволит не только выезжать на Кулешевскую дорогу, но также и на прочие важные магистрали города — Гражданский проспект и Новороссийскую улицу. Предполагается, что создание нового участка дороги снизит транспортную нагрузку на проспект Маршала Блюхера и проспект Непокоренных.

Ранее стало известно, что адресную программу по установке искусственных неровностей одобрили в Петербурге.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

Теги: бестужевская улица, кга, новая улица, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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