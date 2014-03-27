На Грязном острове появится жилой микрорайон

Объем вложений составит 16-17 млрд рублей.

Территория Грязного острова будет застроена группой компаний "Страна Девелопмент". Об этом пишет "Деловой Петербург".

Обустроят участок площадью 8,6 га, находящийся на улице Калинина. Ожидается постройка домов высотой не более 40 метров от 1 до 13 этажей.

Инвестируют и в строительство гостиниц, детского сада, школы и поликлиники. Общая жилая площадь составит 110 тыс. "квадратов".

Микрорайон будет рассчитан на 3,8 тыс. человек. Объем вложений составит 16-17 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что общественное пространство со SPA-комплексом построят в Сестрорецке.

Фото: Pxhere