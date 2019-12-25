Общественное пространство со SPA-комплексом построят в Сестрорецке

Проект будет реализован на территории площадью 2,5 га у Южного водосливного канала. Раньше там находились заброшенная рыболовецкая база и лодочный причал.

Компания Element Development выкупила территорию на берегу Южного водосливного канала в Сестрорецке. Как пишет "КоммерсантЪ", на улице Инструментальщиков намерены возвести новое общественное пространство "Bereg.Курортный" со SPA-комплексом и апартаментами.

На месте, где будет реализован проект, раньше располагались находились заброшенная рыболовецкая база и лодочный причал. Помимо SPA, внутри предусмотрены всесезонный бассейн, тренажёрный зал и ресторан высокой кухни. Площадь апартаментов на территории составит от 24 до 95 кв.м.

Ожидается, что пространство достроят в июню 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что в октябре 2023 года на проспекте Сизова откроют молодёжный сквер.

Фото: Element Development