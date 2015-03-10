В октябре 2023 года на проспекте Сизова откроют молодёжный сквер

Работы по возведению объекта проходят в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" по инициативе местных жителей.

В Приморском районе создают новое общественное пространство: к октябрю вместо бывшего пустыря на проспекте Сизова, 9 появится молодёжный сквер. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Работы по возведению объекта проходят в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" по инициативе местных жителей.

На территории сквера разместят сразу несколько спортивных площадок с травмобезопасным покрытием, а также скейт-парк, парковки для велосипедов, теннисный стол, скамейки, беседки и освещение. Наконец, специалисты проведут озеленение пространства, построят амфитеатр, навесы и стены для граффити.

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Фото: Правительство Петербурга