Строительство кластера "ИТМО Хайпарк" может подорожать на 9 млрд рублей

Таким образом, стоимость достигнет 50 млрд рублей.

Стоимость строительства кластера "ИТМО Хайпарк" на юге Петербурга может вырасти на 9 млрд рублей и достигнуть 50 млрд. Об этом изданию "Ведомости" заявил генеральный директор АО "ИТМО Хайпарк" Андрей Назаров.

Руководитель объяснил возможное подорожание объекта ростом цен на строительные материалы и энергетическую инфраструктуру. Напомним, что IT-кластер намерены создать в городе-спутнике "Южный" в Пушкинском районе. В его состав войдут несколько кампусов, "технологическая долина" и бизнес-парк для резидентов. Строительство будет идти в 3 очереди, в рамках первой из которых будет построен учебный корпус, студенческий клуб, I и II корпуса общежития.

По планам, первую очередь "ИТМО Хайпарк" сдадут в 2025 году, а вторую введут в 2026-2027 г.г. Проект третьей очереди начнут разрабатывать к 2025 году.

Ранее мы сообщили о том, что на юге Петербурга построят 4-полосную дорогу для "ИТМО Хайпарка".

Фото: пресс-служба "СТАРТ Девелопмент"