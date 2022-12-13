На юге Петербурга построят 4-полосную дорогу для "ИТМО Хайпарка"

Ещё одну 4-полосную дорогу построят в Московском районе.

Власти Петербурга утвердили проект под прокладку 4-полосной дороги в Пушкинском районе для центра "ИТМО Хайпарк" и города-спутника Южного. Ее протяженность составит 1,5 км и пройдет от развязки Киевского шоссе на Кондакопшино до границы Петербурга. Об этом 3 мая рассказали в пресс-службе Смольного.

Ещё одну 4-полосную дорогу построят в Московском районе. Два участка до Дизельного проезда общей протяжённостью около 1 км появятся на улице Чернышева и проектируемой улице. Объект улучшит транспортную доступность жилых кварталов Средней Рогатки и Пулковского парка.

Ранее более 1 млрд рублей выделили на дорожную разметку в Петербурге. Особое внимание уделят зонам пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. В октябре работы будут закончены.

Фото: Piter.tv

