  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Более 1 млрд рублей выделили на дорожную разметку в Петербурге
Сегодня, 20:03
120
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Более 1 млрд рублей выделили на дорожную разметку в Петербурге

0 0

Особое внимание уделят зонам пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. В октябре работы будут закончены. 

В мае специалисты проведут работы по нанесению, восстановлению и демаркировке дорожной разметки. Для этого выделят более 1 млрд рублей из городского бюджета. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

На 1724 улицах города планируется нанести более 754 тыс. кв.м разметки, из них 400 тыс. — продольной. Рабочие будут использовать износостойкие пластичные материалы. Особое внимание уделят зонам пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. В октябре работы будут закончены. 

Ранее новая дорога в Мурино послужит для разгрузки Охтинской аллеи и развязки с КАД. На актуализацию проекта будущей дороги и разработку рабочей документации было отведено около 3-х месяцев.

Фото: Piter.tv

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии