Более 1 млрд рублей выделили на дорожную разметку в Петербурге

В мае специалисты проведут работы по нанесению, восстановлению и демаркировке дорожной разметки. Для этого выделят более 1 млрд рублей из городского бюджета. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.
На 1724 улицах города планируется нанести более 754 тыс. кв.м разметки, из них 400 тыс. — продольной. Рабочие будут использовать износостойкие пластичные материалы. Особое внимание уделят зонам пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. В октябре работы будут закончены.
Ранее новая дорога в Мурино послужит для разгрузки Охтинской аллеи и развязки с КАД. На актуализацию проекта будущей дороги и разработку рабочей документации было отведено около 3-х месяцев.
Фото: Piter.tv
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