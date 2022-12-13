Новая дорога в Мурино послужит для разгрузки Охтинской аллеи и развязки с КАД

На актуализацию проекта будущей дороги и разработку рабочей документации было отведено около 3-х месяцев.

Власти 47-ого региона намерены построить новую дорогу в Мурино, главная цель которой – разгрузка плотного движения на Охтинской аллее и улице Шувалова, а также у развязки с КАД. Кроме того, трассу присоединят к круговому перекрестку, обеспечив новый выезд в сторону Ручьевского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.

На данный момент в сторону Охтинской аллеи работает единственный выезд, который не может справиться с интенсивным потоком автомобилей. На новом участке дороги введут ограничение скорости до 40-60 км/ч. Кроме того, профильное ведомство уже дало ГКУ "Ленавтодор", которое выступает заказчиком строительства, поручение о тщательной проработке предложений жителей по наращиваю количества пешеходных переходов, левых поворотов и схем движения транспорта.

По данным главы Дорожного комитета Дениса Седова, на актуализацию проекта будущей дороги и разработку рабочей документации было отведено около 3-х месяцев. Для учета мнений большинства жителей Мурино при строительстве создана рабочая группа с местными депутатами.

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Фото: Telegram / Стройблок ЛО для СМИ