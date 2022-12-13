Ладожский мост на трассе "Кола" перекроют почти на час 19 апреля

Специалисты будут проверять сооружение на предмет готовности к сезону навигации..

В среду, 19 апреля, на трассе "Кола" в Кировском районе Ленобласти состоится перекрытие Ладожского моста через Неву. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничение вблизи деревни Марьино будет действовать с 15:00 до 15:45. За это время будет произведена проверка сооружения на предмет готовности к сезону навигации.

Кроме того, мост временно разведут.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге начался финальный этап реконструкции северного участка КАД.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"