В Петербурге начался финальный этап реконструкции северного участка КАД

Участок КАД от пересечения с ЗСД до пересечения с Приморским шоссе планируют расширить до шести полос.

В понедельник, 17 апреля, дорожники приступили к последнему этапу реконструкции северного участка КАД. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Участок КАД от пересечения с ЗСД до пересечения с Приморским шоссе планируют расширить до шести полос. Движение по внешнему кольцу полностью перекрыли 17 апреля из-за работ. Автомобилисты могут воспользоваться только внутренним кольцом — по одной полосе в каждом направлении.

До конца августа 2026 года специалисты должны частично расширить земельное полотно на 11-километровом участке и переустроить конструктивные слои дорожной одежды. После реконструкции ширина проезжей части будет составлять 22,5 метра, а ширина разделительной полосы — 5 метров.

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Фото: Piter.tv

