Посвящённый Петру I маршрут по Петербургу получил статус национального

Проект связан с 350-летием основателя Северной столицы и 320-летнием города.

Туристский маршрут "Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба" получил статус национального. Об этом информирует пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Проект связан с 350-летием основателя Северной столицы, которое отмечали в 2022-ом году, а также с 320-летием Петербурга, которое прошло в этом мае. Туристы познакомятся с историей приневских земель до появления города и во время становления нового центра российской Империи при помощи VR-очков.

Всего на статус национального маршрута претендовали 48 проектов. Также победу одержали "Императорский маршрут" по Свердловской области, маршрут "С умыслом #PROпромыслы" по Нижнему Новгороду и другим местам региона, а также туристский маршрут "Легенды Дагестана".

Фото: Piter.TV