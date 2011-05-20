  1. Главная
Сегодня, 13:48
"Остались пять процентов". Стубб рассказал о ходе переговоров по Украине

В Финляндии сообщили об успехах по вопросу мирного урегулирования на Украине.

Делегации России, Украины и США в настоящее время очень близки к достижению мирного соглашения между Россией и Украиной. Соответствующее заявление президент Финляндии Александр Стубб сделал в общении с журналистами американского телеканала Fox News.  Европейский политический лидер отметил, что сейчас стороны конфликта ближе к достижению соглашения друг с другом, чем "когда-либо ранее".

Так что мы почти у цели, но самые сложные 5% еще остались.

Александр Стубб, президент Финляндии

В начале декабря 2025 года российский президент Владимир Путин принял в Кремле специального посланника лидера Белого дома Стивена Уиткоффа и зятя американского президента-республиканца Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали друг с другом суть мирной инициативы, однако на тот момент найти компромиссный вариант Москве и Вашингтону  не удалось.

Премьер Финляндии оправдал плохое состояние экономики якобы угрозой России.

Фото и видео: YouTube / FOX News

