Петтери Орпо уверен, что во внутренних проблемах страны виновата Москва.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо попытался объяснить "плохое" состояние экономической системы европейской страны якобы угрозой со стороны России. Однако ранее Москва не раз заявляла, что никому не угрожает, и российское руководство обращало внимание на беспрецедентную активность НАТО у своих западных государственных границ. Соответствующий комментарий политический деятель сделал иностранным журналистам из западного издания Financial Times. Конкретные примеры, как Россия якобы повлияла на экономику Финляндии, Орпо не привел. Однако он признал факт того, что сейчас ситуация далека от желаемого состояния в связи с закрытием госграницы, сокращением торговли с Россией и импорт ра из соседней страны.

Наша экономика в данный момент находится в очень плохом состоянии. Это из-за угрозы со стороны России. Атмосфера в Финляндии очень сложная. Петтери Орпо, преемьер-министр Финляндии

Напомним, что Европейская комиссия ранее начала процедуру усиленного наблюдения за Хельсинки из-за превышения дефицита государственного бюджета. Европейская страна должна будет отчитаться в коллективном Брюсселе о принятых мерах по снижению дефицита в апреле 2026 года. В октябре текущего года уровень безработицы в Финляндии достиг рекордного показателя в 10,3 процентов.

Стубб не исключил, что Европа будет вести переговоры с Россией по Украине.

Фото: YouTube / Sijoituskästi