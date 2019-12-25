Стубб не исключил, что Европа будет вести переговоры с Россией по Украине

Глава Финляндии сообщил о том, что сейчас США являются локомотивом общения с Кремлем.

Президент Финляндии Александр Стубб не исключил того, что европейские политики в какой-то момент будут готовы вести переговоры с Россией в рамках мирного урегулирования регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление глава соседнего государства сделал в общении с местными СМИ.

В настоящее время ответственность за переговоры с русскими лежит на США. Но я не исключаю, что европейцы тоже в какой-то момент будут вести переговоры с русскими, когда настанет время и когда мы сможем скоординироваться. Александр Стубб, президент Финляндии

Напомним, что ранее российский лидер Владимир Путин принял в Кремле американского специального посланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Официальный визит вашингтонской делегации в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана Белого дома по Украине. Как сообщил наш президент, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила Кремлю обсуждать их отдельно.

Фото: YouTube / Alexander Stubb