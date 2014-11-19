"Оранжевая" ветка метро в Петербурге работает штатно

Поезда двигались с задержками 25 июля.

С 19:19 движение по "оранжевой" ветке петербургского метрополитена осуществляется в обычном режиме, интервал восстановлен, сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Напомним, вечером 25 июля на участках линии от станции "Улица Дыбенко" до "Площади Александра Невского-2" и от "Площади Александра Невского-2" до "Улицы Дыбенко" произошла задержка составов. Это было связано с техническими неполадками. Также станцию "Улица Дыбенко" закрывали на вход из-за увеличенного пассажиропотока с 17:30 до 17:35.

Ранее мы рассказывали о том, что с 22 июля в связи с проведением капитального ремонта гранитных полов привестибюльной территории изменяется режим работы вестибюля "Улицы Дыбенко". По рабочим дням с 07:45 до 08:45 вход в вестибюль ограничивают.

Фото: Piter.TV