Движение на "оранжевой" ветке петербургского метро частично восстановили

Движение останавливали по техническим причинам.

Движение поездов на участке "оранжевой" ветки петербургского метрополитена восстанавливается. Однако от станции "Улица Дыбенко" до "Площади Александра Невского-2" и от "Площади Александра Невского-2" до "Улицы Дыбенко" составы все еще следуют с увеличенным интервалом по техническим причинам, сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Кроме того, станцию "Улица Дыбенко" закрывали на вход в связи с увеличенным пассажиропотоком с 17:30 до 17:35. Горожанам рекомендуют добираться наземным транспортом до "Проспекта Большевиков": от/до "Площади Ленина" – на троллейбусе №43; от/до "Улицы Дыбенко" – на автобусах №№191, 255А, 255Б, троллейбусах №№28, 43; от/до "Ломоносовской" – на автобусе №118, троллейбусе №28; от/до "Новочеркасской" – на автобусе №191, трамвае №27, троллейбусе №33; от/до "Пролетарской" – на трамвае №27. Подробнее о маршрутах – в tg-канале "Организатора перевозок".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)