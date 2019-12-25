До станции "Улица Дыбенко" не ходят поезда

Движение остановлено по техническим причинам.

На участке Линии 4 (оранжевая ветка) от станции "Площадь Александра Невского-2" до станции "Улица Дыбенко" движение остановлено по техническим причинам.

Как уточнили в метрополитене, движение осуществляется на участке от станции "Спасская" до станции "Площадь Александра Невского- 2".

Также на вход в вестибюль станции метро "Улица Дыбенко" с 22 июля возможны ограничения по утрам.

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Фото: Piter.tv