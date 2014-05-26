На вход в вестибюль станции метро "Улица Дыбенко" с 22 июля возможны ограничения

Там будут ремонтировать гранитные полы.

С 22 июля в связи с капитальным ремонтом гранитных полов привестибюльной территории изменяется режим работы вестибюля станции "Улица Дыбенко": по рабочим дням с 07:45 до 08:45 вход в вестибюль может быть ограничен. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока. Работы продлятся до 10 августа 2024 года.

От станции метро "Улица Дыбенко" можно доехать наземным транспортом до ближайших станций метро:

Фото: Комитет по транспорту

– до станции "Проспект Большевиков" – на автобусах №№ 140, 191, 264, 288, 255А и троллейбусе № 43;

–до станции метро "Ломоносовская" – на автобусах №№ 97, 140, 228, 264, 288 и троллейбусах №№ 14, 28.

Фото: Piter.tv