Онищенко считает, что возвращать жесткие ограничения нельзя

Специалист объяснил, что нужно вводить наказания за несоблюдение санитарных требований.

Геннадий Онищенко считает, что возвращать жесткие ограничения в связи с пандемией коронавируса нельзя. Об этом бывший главный санитарный врач России рассказал в интервью ТАСС. Спикер отметил, что в стране нельзя возвращать условия, аналогичные весенним мерам по борьбе с распространением COVID-19. Он заявил, что у граждан РФ следует воспитывать сознательное отношение к собственному здоровью и окружающим. Это можно делать за счет введения наказаний за безответственность.

Не надо, я убежден и говорю: не надо. Возвращаться к весенним (ограничениям) - это демонстрировать свою безграмотность. Надо в каждом конкретном случае разбираться Геннадий Онищенко, российский врач

Эксперт уточнил, что при заражении ребенка на карантин следует отправлять целый учебный класс или даже школу. По словам Онищенко, из-за закрытия РФ потеряла 7 процентов ВВП.

Онищенко призвал не пугать прогнозами по COVID-19.

Фото: МИА "Россия Сегодня"