Онищенко считает, что возвращать жесткие ограничения нельзя

Геннадий Онищенко считает, что возвращать жесткие ограничения в связи с пандемией коронавируса нельзя. Об этом бывший главный санитарный врач России рассказал в интервью ТАСС. Спикер отметил, что в стране нельзя возвращать условия, аналогичные весенним мерам по борьбе с распространением COVID-19. Он заявил, что у граждан РФ следует воспитывать сознательное отношение к собственному здоровью и окружающим. Это можно делать за счет введения наказаний за безответственность.
Не надо, я убежден и говорю: не надо. Возвращаться к весенним (ограничениям) - это демонстрировать свою безграмотность. Надо в каждом конкретном случае разбираться
Геннадий Онищенко, российский врач
Эксперт уточнил, что при заражении ребенка на карантин следует отправлять целый учебный класс или даже школу. По словам Онищенко, из-за закрытия РФ потеряла 7 процентов ВВП.
Онищенко призвал не пугать прогнозами по COVID-19.
Фото: МИА "Россия Сегодня"
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