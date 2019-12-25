СКА расстался с тремя тренерами вслед за сменой главного

После пяти поражений подряд СКА расторг контракты с тремя тренерами.

Тренерский штаб петербургского СКА покинули Борис Миронов, Вадим Епанчинцев и Алексей Терещенко, сообщает телеграм-канал клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В воскресенье СКА объявил, что Андрей Разин сменил Игоря Ларионова на посту главного тренера. Петербуржцы в последнем матче проиграли в Тольятти "Ладе" (0:1), потерпев пятое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Армейцы в 15 матчах набрали 17 очков и занимают восьмое место в таблице Западной конференции.

Договоры с тремя тренерами расторгнуты по соглашению сторон. Тренерский штаб СКА временно усилил главный тренер "СКА-1946" Максим Семенов — он будет помогать Разину на тренировках и в ближайших матчах в роли ассистента главного тренера.

Предыдущей командой Разина был магнитогорский "Металлург". 6 октября руководство клуба отстранило Разина от должности, а в воскресенье объявило о расторжении контракта с тренером.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

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