Елизаветинская больница в Петербурге расширится почти на 200 коек

В северной части Петербурга появится новый корпус экстренной медицинской помощи.

В Петербурге одобрили проект строительства нового корпуса Елизаветинской больницы. В нем разместится отделение экстренной помощи, открытие которого запланировано на 2030 год. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Решение приняли на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Новый корпус позволит увеличить вместимость стационара с 1087 до 1278 коек.

По словам Беглова, город продолжает развивать сеть медицинских учреждений в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге". В этом году в эксплуатацию ввели новый корпус городской больницы № 40, а в следующем году пациентов должен принять корпус больницы № 15 на Авангардной улице.

Елизаветинская больница остается одним из крупнейших стационаров Петербурга и оказывает экстренную медицинскую помощь жителям северной части города. По оценке городских властей, строительство нового корпуса позволит повысить скорость и качество лечения пациентов.

Развитие медицинской инфраструктуры входит в число приоритетов городской программы "Здоровье петербуржцев".

Ранее мы сообщали, что заместитель председателя Комитета по строительству Валерий Усков поделился планами по расширению Елизаветинской больницы. Стоимость работ оценили почти в 5 млрд рублей.

Фото: ВКонтакте / Елизаветинская больница