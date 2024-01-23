Бежевый цвет продолжает удерживать российский рынок

Хоть и тренд прошел, масс-маркеты и маркетплейсы с ним не попрощались.

Феномен "бежевых мам" появился давно, и в прошлом году общество попрощалось с ним. Их философию так и не аргументировали для социального принятия. Специалисты предупреждали, что до девяти месяцев глаз ребенка учится различать яркие цвета, благодаря чему формируется здоровая зрительная система. А приглушенные оттенки могут лишить малыша возможности любоваться цветным миром. Хоть и тренд прошел, масс-маркеты и маркетплейсы с бежевым не попрощались, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

В понимании "бежевых мам" любой визуальный шум вредит будущему вкусу ребенка, а также делает его гиперактивным и вредит нервной системе. Психологи признали цветную паранойю болезнью.

Материнство – это все-таки хаос. Даже если ты родилась с организованностью полковника, тут все расползается: режим, эмоции, каша, выплюнутая на стену. И в этом хаосе появляется мысль: "Если я хотя бы визуально все организую – станет легче дышать". Вот и появляются интерьеры без цветового шума, игрушки строго одного тона, шарф без ярких принтов. Это вроде бы про красоту, но на самом деле – про контроль. Янина Квашнина, психолог

О "бежевой проблеме" заговорили и власти.

Чем раньше ребенок попадет в социальную среду, тем меньше рисков в отношении любого экстравагантного воспитания. Если же родители не справляются со своими обязанностями, у ребенка должна быть возможность общаться с бабушками, дедушками и другими родственниками. Сергей Рыбальченко, председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей

Крупные компании тоже стали вводить пастель во все сегменты: они начали делать бежевые коляски и пудровых зайчиков, а стены спальни предлагали красить в цвет "без краски". Массовому сегменту выгодно удерживать бежевый на рынке из-за того, что базовую светлую ткань производить дешевле.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)