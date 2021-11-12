Эксперт рассказал, как не попасть на крючок маркетологов в "черную пятницу"

Эксперт по маркетингу и развитию продуктов, владелец маркетингового агентства Chili Marketing Константин Хомченко рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", как избежать лишних трат на скидках в "черную пятницу".
Акция рассматривается как инфоповод, а громкое название используют для привлечения внимания к товарам, таким образом увеличивая продажи.
У людей есть ассоциация, но люди редко знают, когда "черная пятница" происходит, поэтому это используют, когда удобно. Пользователи боятся, что они что-то упустят.
отметил эксперт
Важно понимать, что на многие товары цены завышают накануне, чтобы потом сделать скидку, поэтому действительно выгодное предложение найти сложно. К тому же, сейчас очень мало честных продавцов, уверен Хомченко.
Фото: Pexels
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