Эксперт рассказал, как не попасть на крючок маркетологов в "черную пятницу"

Эксперт по маркетингу напомнил, что "черная пятница" обычно стартует 26 ноября, но многие продавцы объявляют ее намного раньше.

Эксперт по маркетингу и развитию продуктов, владелец маркетингового агентства Chili Marketing Константин Хомченко рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", как избежать лишних трат на скидках в "черную пятницу".

Акция рассматривается как инфоповод, а громкое название используют для привлечения внимания к товарам, таким образом увеличивая продажи.

У людей есть ассоциация, но люди редко знают, когда "черная пятница" происходит, поэтому это используют, когда удобно. Пользователи боятся, что они что-то упустят. отметил эксперт

Важно понимать, что на многие товары цены завышают накануне, чтобы потом сделать скидку, поэтому действительно выгодное предложение найти сложно. К тому же, сейчас очень мало честных продавцов, уверен Хомченко.

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