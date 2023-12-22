Актер Нигамедзянов объяснил, почему фильмам нужен агрессивный маркетинг

По его словам, без хорошей рекламы фильмы могут остаться незамеченными.

Актер театра и кино Аскар Нигамедзянов объяснил, почему фильмам нужен агрессивный маркетинг. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По его словам, без хорошей рекламы фильмы могут остаться незамеченными. Нигамедзянов отметил, что большинство авторских и фестивальных проектов проходят мимо зрителя, так как о них никто не знает. Актер подчеркнул, что реклама не может определить, насколько кино зайдет или не зайдет зрителям.

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