Аналитик Баженов объяснил снижение оптовых цен на бензин

Эксперт подчеркнул, что в рознице практически нет значимых изменений стоимости.

Руководитель аналитического центра "Независимый топливный союз" Григорий Баженов объяснил снижение оптовых цен на бензин. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, снижение цен на бензин в опте объясняется влиянием сезонного фактора. Он также подчеркнул, что в рознице практически нет значимых изменений стоимости. Баженов считает, что с марта 2024 года потребителей ждет повышение цен, а после этого необходимо будет анализировать динамику.

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Фото: Piter.tv