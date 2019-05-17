Аналитик Баженов объяснил снижение оптовых цен на бензин

Руководитель аналитического центра "Независимый топливный союз" Григорий Баженов объяснил снижение оптовых цен на бензин. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".
По словам эксперта, снижение цен на бензин в опте объясняется влиянием сезонного фактора. Он также подчеркнул, что в рознице практически нет значимых изменений стоимости. Баженов считает, что с марта 2024 года потребителей ждет повышение цен, а после этого необходимо будет анализировать динамику.
Ранее политолог объяснил, почему Байден пойдет на уступки республиканцам.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все