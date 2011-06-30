В апреле у петербуржцев вырос спрос на купальники и снаряжения для зимних видов спорта

Активно покупали горожане вентиляторы, кондиционеры, строительные материалы.

Аналитики "Авито" назвали самые популярные товары апреля в онлайн-маркете. Чаще всего пользователи сервиса покупали одежду, технику и стройматериалы. Об этом сообщили "Невские новости" 29 мая.

В 2,6 раза вырос спрос на купальники, предложение увеличилось на 26 процентов. Почти в три раза чаще, чем в прошлом году, женщины покупали юбки и платья.

Среди стройматериалов петербуржцы в своем большинстве выбирали листовые материалы. Здесь предложение увеличилось на 17 процентов. Что касается техники, то горожане перед жарким временем года искали вентиляторы и кондиционеры.

Активнее стали покупаться и снаряжения для зимних видов спорта. Интерес к этой категории товаров вырос в 2,5 раза, если сравнивать с прошлым годом.

Ранее на Piter.tv сообщили, что спрос на жилье в Петербурге может упасть на треть из-за отмены льготной ипотеки. При этом застройщики считают, что падение спроса на жилье долго не продлится. Они уверены, что петербуржцы переключатся с покупки квартир в новостройках на "вторичку" (как правило, квартиры в старых домах в разы дешевле).

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