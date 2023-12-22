Петербуржцам рассказали, какие опасности поджидают любителей онлайн-шопинга

При совершении онлайн-платежей важно проверить адресную строку браузера и убедиться, что это оригинальный сайт.

Объем онлайн-покупок в 2023 году в России превысил шесть триллионов рублей. В связи с популярностью этого формата шопинга специалисты предупредили петербуржцев об опасности стать жертвой мошенников и потерять свои деньги в интернете. Жителям города в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали об уловках злоумышленников.

Доцент, заместитель декана факультета информатики и прикладной математики СПбГЭУ Станислав Газуль отметил, что часто злоумышленники обращаются к фишингу — совокупности приемов, направленных на обман жертвы и выманивание у нее конфиденциальной информации, такой как банковские данные, номера карт и прочее. При совершении онлайн-платежей важно проверить адресную строку браузера и убедиться, что это оригинальный сайт. Нужно проверить, есть ли у него действующий сертификат безопасности. Необходимо обращать внимание на дизайн и структуру сайта, так как поддельные страницы могут быть идентичными оригиналу, но использовать устаревшую информацию, другие оттенки и отличающийся шрифт. При совершении покупок в маркетплейсах важно сохранять бдительность и внимательность.

Фото: Unsplash