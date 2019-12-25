Среди задержанных беглецов в Петербурге оказалась осужденная за серию краж

Более 37 осужденных из федерального розыска нашли в Петербурге и Ленобласти.

В Петербурге и Ленинградской области задержали более 37 осужденных, объявленных в федеральный розыск за уклонение от отбывания наказания. Оперативно-профилактическое мероприятие "Розыск" провели сотрудники регионального ГУФСИН, сообщили в пресс-службе ведомства.

Одной из задержанных стала женщина, которую приговорили к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима за серию краж. До оглашения приговора она скрылась и некоторое время перемещалась между Петербургом и Ленинградской областью.

Сотрудники ГУФСИН установили маршрут женщины и задержали ее в Выборгском районе Петербурга. После этого ее доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.