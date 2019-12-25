Дробышевский объяснил, почему медведи почти не повлияли на эволюцию человека

Дробышевский рассказал в Петербурге, какую роль медведи сыграли в истории человечества.

Антрополог и популяризатор науки Станислав Дробышевский назвал преувеличенной проблему нападений медведей на людей. По его мнению, СМИ уделяют этому вопросу повышенное внимание, хотя подобные происшествия случаются нечасто. Об этом ученый рассказал, отвечая на вопрос "КП-Петербург" во время выступления на фестивале "Наука на стрелке".

Дробышевский отметил, что в масштабах страны случаи гибели людей из-за нападений медведей происходят редко. Он сравнил их с дорожными происшествиями в Петербурге и заявил, что в городе автомобили за один день сбивают больше людей, чем медведи убивают за год по всей России.

По словам антрополога, медведи практически не повлияли на антропогенез — процесс происхождения и развития человека. Это связано с тем, что эволюция людей происходила в Африке, а медведей — в Евразии и Северной Америке. По мнению ученого, представители двух видов начали встречаться после того, как люди покинули Африку.

Дробышевский подчеркнул, что к этому времени люди уже использовали копья и могли противостоять крупным хищникам. При этом медведи занимают заметное место в мифологии и традиционных представлениях: их воспринимали как духов, оборотней, предков или существ, связанных с человеком.

В качестве примера антрополог привел находку в пещере Бишон в Швейцарии, где рядом обнаружили скелеты человека и медведицы. По его словам, в шее медведицы находилось копье.

Дробышевский выступил в Петербурге в рамках фестиваля "Наука на стрелке", приуроченного ко Дню науки. Организаторами мероприятия стали лекторий Medio Modo, Институт физиологии имени И. П. Павлова и Центральный музей почвоведения имени В. В. Докучаева. В программе также участвовали культуролог Дмитрий Шамонов, прочитавший лекцию о видеоиграх, и автор литературного подкаста Анастасия Бурдина, рассказавшая о музах и женах известных писателей.