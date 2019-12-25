Поврежденный во время атаки БПЛА участок ЗСД вновь открыт для движения

На центральном участке Западного скоростного диаметра в Петербурге завершили ремонт дорожного покрытия, поврежденного во время ночной атаки беспилотников. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе компании-оператора "Магистраль Северной столицы".
Специалисты уложили новый асфальтобетон и устранили все выявленные дефекты. Для проведения работ дорожные службы временно ограничивали движение транспорта.
В районе вантового моста были закрыты две правые полосы в направлении юга. Из-за этого на участке возникали локальные заторы.
После завершения ремонта ограничения сняли. Сейчас автомобили движутся по ЗСД в обычном режиме.
Фото: mos.ru
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