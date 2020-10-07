Российский врач посоветовал коллегам не создавать панику для населения.

Геннадий Онищенко призвал не пугать прогнозами по COVID-19. Об этом бывший главный санитарный врач России заявил в рамках онлайн-конференции в пресс-центре МИА "Россия Сегодня". Эксперт уточнил, что врачам не следует пугать людей статистикой по коронавирусу, так как это наносит еще больший ущерб, чем сама пандемия.

Не надо пугать людей. Давайте мы в своей стае договоримся и будем рассказывать. Мы же давали клятву "не навреди". А наши вот эти интервью, которые там раздаются с умным видом — волна, прилив — они больший, чем коронавирус, наносят ущерб Геннадий Онищенко, российский врач

Эксперт уточнил, что на фоне полученной от медиков информации у людей развиваются психозы, неврозы. Последние регистрируются у 30 процентов пациентов. Он добавил, что привел научные данные. Онищенко призвал коллег остановить эту ненужную дискуссию.

Я уж не называю коллегами врачей, которые являются кардиологами и хирургами, которые направо и налево разбрасываются всякими прогнозами, волнами, приливами. Коллеги, ну давайте будем уважать друг друга. Ну никто же не лезет в кардиологию, в онкологию, ни один эпидемиолог советов вам не дает Геннадий Онищенко, российский врач

Онищенко призвал женщин не носить каблуки.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"