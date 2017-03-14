Бывший главный санитарный врач РФ заявил, что мужчины не стоят того вреда, который туфли наносят организму.

Геннадий Онищенко призвал женщин не носить каблуки. Об этом бывший главный санитарный врач России рассказал во время онлайн-конференции в пресс-центре МИА "Россия Сегодня". По словам специалиста, не следует идти на жертвы ради того, чтобы носить туфли на высоком каблуке. По словам эксперта, "мужчины не стоят" такого удара по здоровью.

Бросьте носить на каблуках туфли, женщины, я вас умоляю. Мужчины не стоят того, чтобы вы ходили на этих ходулях по 12 сантиметров. Это урон вашему здоровью, поверьте мне Геннадий Онищенко, российский врач

Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"