Онищенко назвал главную опасность введения четырехдневки в России

Депутат Государственной думы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал главную опасность введения четырёхдневной рабочей недели в России. Заявление он сделал в интервью "Комсомольской правде".
Парламентарий считает, что сокращение рабочей недели до четырёх дней приведёт к росту алкоголизма в России. Причина, по мнению Онищенко, в том, что в стране плохо развита индустрия отдыха.
Это вредно, с одной точки зрения, потому, — что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки.
Геннадий Онищенко, депутат Государственной думы
Он добавил, что россияне смогут напиваться в четверг, в пятницу продолжать пить, а в субботу и воскресенье "плавно выплывать".
Также Онищенко считает, что россияне не будут куда-либо ходить с семьёй в выходные, а будут просто лежать на диване.
Ранее Онищенко озвучил главную угрозу в новом учебном году.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все