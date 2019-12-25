В ГД рассказали о перспективах четырехдневной рабочей недели в России

ЯРослав Нилов считает, что рынок самостоятельно должен дойти до такого решения.

Рынок труда на территории России постепенно сам перейдет к четырехдневной рабочей неделе, однако этот процесс не должен навязываться регулятивно и подойдет не для всех видов профессий. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал глава профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий из нижней палаты подчеркнул, что сокращение рабочей недели не должно сказаться на снижении дохода населения или привести к негативным последствиям для компаний.

Я считаю, что мы со временем к этому придем. Но это все должно проходить эволюционно, синергетически, и ни в коем случае никакой регуляторики быть не должно... я уверен, но это не сегодня, не завтра и не послезавтра. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Законодвтель подчеркнул, что после пандемии уоронавирусной инфекции часть работодателей продолжают использовать удаленную и смешанную формы занятости для сотрудников, а некоторые "уже определили вместо пятидневной рабочей недели четырехдневную и даже трехдневную". Это стало возможно за счет перераспределения ресурсов и самоорганизации граждан. Однако в стране есть службы, которые работают в непрерывном режиме. Постепенно те работники, которые могут трудиться меньше, а отдыхать больше, но не снижать при этом производительность, смогут выстраивать взаимовыгодные отношения с работодателем.

В России продолжительность рабочей недели на текущий момент составляет 40 часов с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.

Путин обсудил с Минкультом введение квот на прокат зарубежных фильмов в России.

Фото: ТАСС / Александра Горошилова