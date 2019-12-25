Более 350 жителей Петербурга и Ленобласти пойдут служить в Росгвардию

Более 350 новобранцев из Петербурга и Ленобласти под микроскопом.

Этой осенью более 350 юношей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области призовут в подразделения Росгвардии Северо-Западного округа. Будущих военнослужащих проверят по состоянию здоровья, результатам психологического тестирования и биографии — для службы необходима безупречная репутация, сообщает телеграм-канал ведомства.

Новобранцы будут охранять важные государственные объекты и следить за безопасностью в регионах Северо-Запада. В районы проведения специальной военной операции их направлять не будут.

Одновременно в подразделениях Росгвардии началось увольнение в запас военнослужащих, завершивших службу по призыву. Всего этой осенью из регионов Северо-Западного федерального округа в ведомство призовут около 1 тыс. человек.

Фото: пресс-служба Северо-Западного округа войск национальной гвардии