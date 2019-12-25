СОБР задержал пьяного петербуржца с предметом, похожим на ручную гранату

Пьяный мужчина с предметом, похожим на гранату, угрожал взрывом в Петербурге.

В Санкт-Петербурге задержали 64-летнего мужчину, который угрожал взорвать предмет, похожий на ручную гранату. Инцидент произошел утром 16 октября на Измайловском проспекте, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По информации ведомства, житель коммунальной квартиры находился в состоянии алкогольного опьянения и высказывал угрозы убийством в адрес неопределенного круга людей. На место по заявке полиции прибыли сотрудники СОБР.

Росгвардейцы задержали мужчину без применения оружия и специальных средств. После этого его передали правоохранителям.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о покушении на жизнь людей и незаконном хранении боеприпасов.

Ранее мы сообщили о том, что Дрозденко обсудил создание катеров с экипажем и БПЛА для охраны акватории.

Фото: Росгвардия