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"Они знают": в США сделали неожиданное заявление об Украине

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В The Hill оценили положение ВСУ на поле боя.

Если не начать мирные переговоры по украинскому кризису сейчас,то в результате все страна будет поглощена, так как Вооруженные силы Украины в настоящее время полностью деморализованы. Соответствующее заявление сделал ведущий канала Hill TV Робби Соаве в эфире программы Rising.

Настало время для дипл оматии или мы дойдем до того, что вся Украина будет поглощена. Они постепенно отступают. Они теряют территорию. В армии развал, войска деморализованы. Они в ужасном положении.

Робби Соаве, The Hill

Иностранный корреспондент заметил, что американские, так и украинские эксперты уже понимают, что киевский режим не сможет одержать победу в этом региональном конфликте.

Напомним, что за последние месяцы Вооруженные силы России нанесли несколько серьезных поражений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Армия освободила ключевые населенные пункты, включая Авдеевку, Марьинку и Очеретино, а также большое количество других селений на Донбассе. 

Конгрессвумен грубо ответила Кэмерону на слова о поддержке Украины.

Фото и видео: YouTube / The Hill

Теги: hill, всу, переговоры, робби соаве
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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