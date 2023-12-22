Конгрессвумен грубо ответила Кэмерону на слова о поддержке Украины

Марджори Тэйлор-Грин оценила статью главы МИД Британии о военной поддержке Украины.

Американская конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин предложила главе британского министерства по иностранным делам Дэвиду Кэмерону "поцеловать ее в задницу", а также заняться поисками нацистов в рядах украинской армии. Соответствующее заявление законодатель сделала журналистам "РИА Новостей" после того, как иностранный чиновник сравнил отказ поддержать многомиллиардную помощь для армии киевского режима с политикой умиротворения фашиста Адольфа Гитлера.

Мне действительно безразлично, что имеет сказать Дэвид Кэмерон. Я считаю, что это грубое оскорбление. Я не ценитель такого рода выражений. Стоит позаботиться о собственной стране. Откровенно говоря, он может поцеловать меня в задницу. Марджори Тэйлор-Грин, конгрессвумен

Речь идет о статье для американского издания The Hill, в котором глава МИД Соединенного королевства призвал палату представителей США вслед за сенатом утвердить выделение ВСУ 60 миллиардов долларов и не проявлять ту "слабость", которая была выказана миром перед лицом гитлеровской угрозы в 1930-х годах. Член Республиканской партии пояснила СМИ, что никому не удастся угрозами заставить ее проголосовать за "финансирование на Украине".

США могут отправить военных на Украину, заявили в конгрессе.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США