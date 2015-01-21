Марджори Тейлор Грин оценила возможные планы США по отправке солдат на Украину.

Власти США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и противостоянии с Россией, а после того как у Киева закончатся люди военного возраста, могут отправить американских военных для противостояния российской армии, считает член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин. Иностранный законодатель пояснила, что когда у армии киевского режима закончатся люди, пригодные для военной службы, то американские власти, предположительно, захотят отправить на эту территорию конфликта своих мужчин военного возраста. Она не исключила того, что Вашингтон стремится к прямому столкновению с Россией.

Если Вашингтон и хочет чего-то, то сделать так, чтобы этот конфликт продолжался. Они хотят воевать с президентом Владимиром Путиным так долго, как нужно. Марджори Тейлор Грин, конгрессмен

В конгрессе США обвинили Пентагон в ситуации на Украине.

Фото и видео: X / Rep. Marjorie Taylor Greene