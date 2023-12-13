Марджори Тейлор Грин считает, что военные не справились с одной из ключевых задач в США.

Американское министерство по обороне одержимо иностранными войнами вопреки своей миссии предотвращать военные конфликты, поэтому Вашингтон оказался втянут в региональный конфликт на Украине. Соответствующее мнение в социальных сетях огласила член палаты представителей местного конгресса Марджори Тейлор Грин.

Наше министерство обороны одержимо иностранными войнами, они не могут ими насытиться. Марджори Тейлор Грин, конгрессмен США

Законодатель из США заметила, что именно по этой причине США сейчас вовлечены в кризис на Украине. По мнению политика, сдерживание войн является одной из двух главных миссий Пентагона вместе защитой интересов национальной безопасности страны. Сторонница Республиканской партии добавила, что "разжигатели войны" в Вашингтоне не хотят стремиться к миру с Москвой.

В конгрессе США назвали возможные сроки голосования по импичменту Байдену.

Фото и видео: X / Rep. Marjorie Taylor Greene