Джеймс Комер считает, что законодатели соберут достаточное количество голосов от коллег по вопросу расследования.

Голосование по объявлению импичмента американскому президенту Джо Байдену может состояться уже в середине этого месяца. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Newsmax сделал руководитель профильного комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер. Он уточнил, что ранее Марджори Тейлор Грин уведомила сторонников о том, что большинство членов палаты представителей США готовы поддержать инициативу по запуску расследования в отношении лидера Белого дома.

Я думаю, что палата представителей проголосует в сентябре. Все зависит от (спикера нижней палаты конгресса - ред.) Кевина Маккарти..., мы с ним беседовали несколько раз... Джеймс Комер, конгрессмен США

Джеймс Комер полагает, что у членов Республиканской партии будет достаточно голосов для начала расследования. Полтик подчеркнул, что возможное расследование может внести вклад в получение полезной информации от таких федеральных агентств, как Национальный архив и Служба внутренних доходов. В настрое законодателей значимую роль сыграла ситуация с Хантером Байденом и его отца, которые общались под псевдонимами о зарубежных деловых операциях.

Белый дом рассчитывает, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Киева.

Фото и видео: Newsmax.