Белый дом рассчитывает, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Киева

Джейк Салливан оценил работу по теме в двух палатах местного парламента.

Американская администрация ведет конструктивные переговоры с Конгрессом на тему дополнительного финансирования для Украины и рассчитывает, что ей удастся убедить законодателей одобрить запрос президента Джо Байдена. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный помощник лидера Белого дома Джо Байдене по национальной безопасности Джейк Салливан.

Мы прямо сейчас очень тесно работаем с Конгрессом над пакетом дополнительного финансирования. <...> Мы работаем и с Сенатом, и с Палатой представителей. Джейк Салливан, советник главы США

В середине августа 2023 года государственный секретарь Энтони Блинкен призвал американских законодателей "немедленно утвердить запрос" президента Джо Байдена на дополнительную помощь в размере 24,1 миллиадов долларов. На брифинге представители СМИ задали Джейку Салливана о том, получал ли Байден от Конгресса гарантии того, что в Вашингтоне смогут и дальше помогать Украине. Помощник президента заметил, что сейчас он "не готов говорить о каких-либо гарантиях", но назвал переговоры в обеих палатах Конгресса США конструктивными.

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Фото и видео: YouTube / Reuters