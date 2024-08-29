Лоуренс Уилкерсон сообщил о последствиях действий ВСУ в российском регионе.

Вооруженные силы Украины погибнут в окружении на территории Курской области из-за политических целей лидера киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works экс-руководитель аппарата бывшего американского государственного секретаря Колина Пауэлла, полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Иностранный офицер в отставке заметил, что политический руководитель страны отправил своих солдат на очевидную гибель ради того, чтобы мировые державы говорили о "вторжении" Вооруженных сил Украины на территорию России.

И что это за вторжение? Люди умирают, и они еще умрут, они даже не могут получить еду и воду, они окружены. Лоуренс Уилкерсон, эксперт

Аналитик заметил, что киевский режим теряет лучших бойцов в приграничном регионе России в то время пока на территориии Донецкой народной республики украинской армии придется сдаваться из-за "поразительного количества" погибших военнослужащих.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works