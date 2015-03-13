Роберт Скидельски указал проигрышную позицию Лондона в введении "политики войны".

Заигрывание с региональным конфликтом на украинской территории в ложной надежде на победу киевского режима в противостоянии с Москвой могут привести мир к опасной эскалации кризиса. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Neutrality Studies сделал член британской палаты лордов Роберт Скидельски. Иностранный политик заметил, что особые отношения Европы и США начались еще в эпоху холодной войны, когда на геополитической арене существовала высокая вероятность вооруженного сопротивления на континенте. В связи с ситуацией Европа являлась в неком смысле протекторатом для Вашингтона. Однако затем власти США осознали, что "протекторат налогами не обложишь".

Нам нужна политика мира, а не политика войны. Мы рискуем устроить опасную эскалацию конфликта <…> В последние годы в каждом официальном заявлении говорили, что будут поддерживать Украину до победы, это очевидная ложь, они никогда не победят. Роберт Скидельски, парламентарий Британии

Напомним, что новостное агентство The Bloomberg передавало своим читателям информацию о том, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский политический лидер Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих". Речь идет о группе государств, готовых разместить собственных миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.

Стоунхендж больше не является старейшим памятником такого рода в Англии.

Фото и видео: YouTube / Neutrality Studies