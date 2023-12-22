"Он такое любит". В Киеве рассказали, как генералы обманывают Зеленского

Андрей Рева назвал виновного во лжи, которую власть транслируют местные власти.

Украинские генералы прибегают к конспирологии для того, чтобы оправдываться перед лидером киевского режима Владимиром Зеленским за провалы армии. Соответствующее заявление местным журналистам сделал бывший министр по социальной политике Украины Андрей Рева. Эксперт выступил с интервью на платформе YouTube-канала "ПолитЭксперт".

Когда ему говорят, что планы наши вскрыли <…> – это чистое оправдание. Когда генералы объясняют, <...> говорят: "Вы представляете, кто-то сдал планы. А <…> он же заточен на все эти конспирологические версии. Сколько раз он уже объявлял о том, что военный переворот готовится?. Андрей Рева, экс-чиновник

Специалист подчеркнул зрителям шоу, что украинский генералитет вынужден постоянно врать президенту из-за страха за свои должности. Андрей Рева полагает, что эта ложь пронизывает всю систему власти, затрагивая даже самое ближайшее окружение главы государства. Экс-чиновник заметил, что потом оказывается, что все то, что Владимиру Зеленскому наговорили его подчиненные, было неправдой, хотя эти слова и транслировались в видеообращениях политика. Политолог полагает, что в этой ситуации виноват сам глава страны, поэтому ему не следует искать виновных на стороне.

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Фото и видео: YouTube / ПолитЭксперт